Akyazı Belediyesi heyelanlarla mücadele ediyor

Akyazı Belediyesi ekipleri yağmur ve kar sularının erimesi ile birlikte ilçenin birçok mahallesinde

Bu haber 2022-05-01 15:14:20 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi ekipleri yağmur ve kar sularının erimesi ile birlikte ilçenin birçok mahallesinde meydana gelen heyelanlarla mücadele konusunda yoğun mesai harcıyor.

Akyazı’da özellikle yüksek kesimler yağmur ve kar sularının erimesi ile onlarca heyelan meydana geldi. Dokurcun, Ballıkaya, Taşburun, Taşyatak, Çatalkaya, Boztepe, Hanyatak, Madenler ve Gökçeler Mahallelerinde birden fazla kez yaşanan heyelan-toprak kayması olayı sonrasında meydana gelen zararları Akyazı Belediyesi ekipleri yoğun mesai harcayarak tamir ediyor. Birçok mahallede yolların kayması ile ulaşımda sıkıntılar yaşanırken ekiplerin hızlı müdahalesi ile vatandaşların sorun yaşamasının önüne geçiliyor.

Son bir ay içerisinde çok fazla heyelan olayı yaşandığını belirten Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ İlçemizin yüksek kesimlerindeki mahallelerimizde son aylarda çok sık şekilde heyelan yaşanıyor. Toprağın kayması sonrasında araziler, yollar ve bazı binalarda hasarlar meydana geldi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte meydana gelen hasarların düzeltilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Bütün mahallelerimizde vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.