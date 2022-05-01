Kürek Yarışlarında 1.olan Akyazılı Nisan İpar Milli takımda

Bahar Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'nın ev sahipliğinde devam ediyor.

Bu haber 2022-05-01 15:11:40 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

Bahar Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'nın ev sahipliğinde devam ediyor. Yıldız Kadınlar 2X 200 metre finalinde Büyükşehir belediye sporcusu Akyazılı Nisan İpar birinci olarak Milli takıma girme hakkı kazandı

Sapanca Gölü Kırkpınar mevkiinde dün gerçekleştirilen eleme yarışlarıyla başlayan organizasyon, ikinci gününde yağmurlu havaya rağmen kıyasıya mücadelelerle geçti.

Sporcular, yıldız erkekler-kadınlar, küçük erkekler-kadınlar, deniz küreği genç erkekler-kadınlar, genç ve master mix, master erkekler-kadınlar-mix kategorilerinde 1000 ve 2 bin metrede kürek çekti.

Yarışan arkadaşlarını yalnız bırakmayan diğer sporcular da sahil şeridinden tempo tuttu. Sporseverler ise yağmura rağmen şemsiyeleriyle mücadeleleri takip etti.

Yapılan yarışmalarda Yıldız Kadınlar 2X 200 metre finalinde Büyükşehir belediye sporcusu Akyazılı Nisan İpar birinci olarak Milli takıma girme hakkı kazandı