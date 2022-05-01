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Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri vatandaşlarımızın yaz mevsimini rahat geçirmesi amacıyla larva
Bu haber 2022-05-01 15:10:02 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri vatandaşlarımızın yaz mevsimini rahat geçirmesi amacıyla larva ile mücadele kapsamında tüm cadde ve mahallelerde haşerelerin üreme kaynaklarına yönelik larva tarama ve ilaçlama çalışmaları yapıyor.

Teknik donanımlı araçlar ile yürütülen çalışmalar, insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlarla gerçekleştiriliyor. İlçe genelinde sivrisinek, karasinek, larva mücadelesi çalışması yapan ekipler; Havaların elverişli olduğu zamanlarda kanalizasyon, atık su giderleri, lağım gibi kapalı ve açık kanalları yoğun olarak dumanlama ve püskürtme yöntemiyle ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Program dahilinde bütün mahallelerde ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. İlaçlama çalışmalarını yıl boyunca belirli periyotlarla sürdürmek uçkunla mücadelede çok önemli. İlaçlamalarımız belli bir programa oturmuş durumda. Yapılan çalışmalarla vatandaşların rahat bir yaz geçirmelerini hedefliyoruz.” diye konuştu.
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