Babacan Sakarya’daydı

DEVA Partisi genel başkanı Ali Babacan İl teşkilatı tarafından organize edilen iftar

Bu haber 2022-04-30 23:03:27 eklenmiş ve 28 kez görüntülenmiştir.

DEVA Partisi genel başkanı Ali Babacan İl teşkilatı tarafından organize edilen iftar programına katılmak için geldiği Sakarya’da kendisine gösterilen ilgiden memnun kaldı.

İftar sonrası kürsüye çıkan DEVA Partisi lideri Babacan, konuşmasına 3. Lige çıkan Sapancaspor ile 1. Life yükselen Sakaryaspor’u tebrik ederek başladı ve her iki takımada yeni liglerinde başarı diledi.

Seçime hazırız

Ülkeyi karış karış gezdiklerini belirten Babacan “ Yapılacak seçimlere DEVA Partisi adıyla sanıyla namıyla katılacak ve dy pusulasındaki yerini alacaktır dedi.

Türkiye’nin devası gençlerimizdir. Bu güçlü nüfus Türkiye’mizin kaderini çizecektir diyen DEVA Partisi lideri Babacan, bizde ülkemizin kalkınması v e bu gün içinde oldu kritik durumdan kurtarılması için bu güçlü nüfusla birlikte el ele ve gönül gönüle çalışacağız dedi.

Ülke yönetimine geldiğimizde daha önce belirlediğimiz ve peyderpey halkımızla paylaştığımız programlarımızı yine belirlediğimiz ve deklere ettiğimiz günler içinde hayata geçirip ülkemiz insanını bugün yaşamakta olduğu zorluklardan kurtaracak, daha rahat, ekonomi bakımından daha güçlü bir yaşamın kapısını onlar için açacağız diyen Babacan konuşmasını şöyle tamamladı “ Dosdoğru ve çok çalışacağız. Ülkemizi en kısa sürede düzlüğe çıkarıp, insanlarımızın refah payını yükseltecek ve kimseyi aç ve açıkta asla bırakmayacağız”

Akyazılılar kalabalık katılım gösterdiler

DEVA Partisi İl teşkilatı tarafından düzenlenen ve genel başkanları Ali Babacan’ın da katıldığı iftar programına Akyazılılarda bir hayli kalabalık bir şekilde katılım gösterdiler.

DEVA Partisinin Akyazılı olan İl Yönetim Kurulu üyesi Ercan Başnuh ile Akyazı İlçe başkanı Erkan Çoruhlu da iftar programına katılan Akyazılılarla tek tek ilgilendi ve katılımlarından ötürü kendilerine teşekkür etti.

Gerçekleşen iftar programına DEVA Partililerin İl ve İlçe yöneticileri ve partililerin dışında CHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP İl Başkanı Ecevit Keleş, Gelecek Partisi Akyazı İlçe Başkanı Hüseyin Güler, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ile kalabalık davetli katıldı.