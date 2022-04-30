BBP’SİNDEN ÖĞRENCİLERE RAMAZAN YARDIMI

Büyük Birlik Partisi Akyazı ilçe teşkilatı hayırsever ve partili üyelerinden topladığı 123 öğrenciye

Bu haber 2022-04-30 00:12:52 eklenmiş ve 36 kez görüntülenmiştir.

Büyük Birlik Partisi Akyazı ilçe teşkilatı hayırsever ve partili üyelerinden topladığı 123 öğrenciye koli gıda ve nakdi yardımları MahalleBüyük Birlik Partisi Akyazı ilçe başkanı Naim Yolcu Destek veren emek veren başta BBP Akyazı ilçe yönetimime ve yol arkadaşlarıma dağıtımda da bize yardımcı Fatih mahallesi muhtarı Ramazan Gören’e Konuralp mahallesi muhtarı Nihat İçyüz'e İnönü mahallesi muhtarı Bülent Kılıc'a Yunus Emre mahalle muhtarı Mustafa Gündoğdu'ya Batakkoy mahalle muhtarı Hayri Kılıç'a Hasanbey mahalle muhtarı Nuri Öztürk'e Seyfeler mahalle muhtarı Mehmet Aksoy'a Ömercikler mahalle muhtarı Ömer Bozkurt'a Çıldırlar mahalle muhtarı Mehmet Silah'a Pazarköy mahalle muhtarı Zekeriya Akcan'a Alaağac mahalle muhtarı Zafer Karacan'a çok teşekkür ederim dedi.Naim Yolcu’’ Bu Ramazanda hayırsever dostların yardımlarını emanetlerini ihtiyaç sahibi çocuklarımıza teslim ettik. Rabbim hayırlarını kabul etsin’’ ifadelerini kullandı Muhtarları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıttı.