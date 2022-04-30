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Şoför esnafı İftarda bir araya geldi

Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Odası oda üyeleri ve ailelerine İftar verdi
Bu haber 2022-04-30 00:06:25 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Odası oda üyeleri ve ailelerine İftar verdi ,İftarda eski Oda başkanları da unutulmadı

Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Odası Perşembe günü oda üyeleri ve ailelerine İftar verdi,İftara Şoför esnaflarının yanı sıra SESOB Başkanı Hasan Alişan,çok sayıda İl ve İlçe Oda başkanlarıda katılım gösterdi.

İftar öncesi konuşan Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanı Şaban Özdemir bu gün Şoför esnafımızla iftarda bir araya geldik, davetimize icabet eden herkese teşekkür ediyorum ,İnşallah bundan sonra her ramazan tekrar bir araya gelmek dileğimizdir afiyet olsun Allah tuttuğumuz oruçları ve ettiğimiz ibadetlerimizi kabul etsin dedi.

Ezanın okunmasıyla açılan iftarda yemek duasını ilçe Müftüsü Kamil Özcan Demir yaptı,İftar sonrası içilen çaylar ve sohbetler ile program sona erdi
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