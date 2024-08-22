59.TARİHİ AKBALIK GÜREŞLERİ 24 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ

1.incisi 1956 yılında Zülküf Karabulut’un önderliğinde Ayşecik güreşleri adı ile başlayan tarihi Akbalık güreşlerinin 59’üncüsü yapılacak.

24 Ağustos: Cumartesi günü Akyazı/ Akbalık da başlayacak olan güreşler de 20’si baş pehlivan olmak üzere yaklaşık 600 sporcu kispet giyecek.

Belediye Başkanı Bilal Soykan Akbalık çayırında yaptığı kahvaltılı basın toplantısında güreşlerle ilgili bilgi verirken basın mensuplarının sorularını da cevaplandırdı.

Düzenleme: Bu yıl 59’ncüsü 24 Ağustos Cumartesi günü yapılacak ve bir gün sürecek. Yağlı güreşler için meydan düzenlemesi yapıldı ve saha güreşlere hazır hale getirildi.

Akyazı Belediyesi tarafından organize edilen güreşlere Sakarya’nın yanı sıra ülke genelinden de çok sayıda güreş severin katılacağı belirtildi.

Yağmurlu: Geçen sezon aşırı yağışlar altında yapılan ve Pehlivanların Çamur deryasına bulandığı güreşlerin bu sezon güzel bir havada yapılacağı tahmin ediliyor. Yoğun bir çalışmanın olduğu meydan da son kontroller yapılıyor.

Teşekkür: Akbalık da 59’üncüsü düzenlenecek olan Ata spor una destek olan herkese teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akbalığı şenlendirmek için yeni düzenlemelerin yapılacağını ve Ata Spor unu yaşatmak için imkanlar dahilinde mücadele edeceklerini söyledi.