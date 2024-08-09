59.  Tarihi Akbalık Yağlı Güreşleri 24 Ağustos'ta

​​​​​​​24 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan 59. Tarihi Akbalık Yağlı Güreşleri için hazırlıklar tüm hızı ile sürüyor. Akbalık Er Meydanı’nda devam eden

çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ 20’si başpehlivan olmak üzere 600 pehlivanın katılacağı tarihi güreşlerimize tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” dedi.

İlk olarak 1956 yılında düzenlenen ve çeşitli sebeplerle ara verilen,bu yıl 59’uncusu gerçekleştirilecek olan Tarihi Akbalık Yağlı Güreşleri için çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Akbalık Er Meydanı’nda devam eden çalışmaları Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Öztürk ve Yılmaz Taşdelen, Akbalık Muhtarı Rüstem Bilgi ve Meclis Üyesi Ramazan Gökhan Yorulmaz ile birlikte inceleyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, güreşlerin bu sene yine kıyasıya rekabete sahne olacağını ifade etti.

Akbalık Yağlı Güreşlerinin Türkiye’nin önemli yağlı güreş organizasyonlarından bir tanesi olduğunu ifade eden Başkan Soykan, “ Yağlı güreş tarihimizin en eski geleneksel spor dallarından bir tanesi. Atalarımızdan günümüze kadar gelen bu önemi sporu ilçemizde yaşatmaktan gurur duyuyoruz. Bu tarihi etkinliği gelecek nesillere ulaştırmak, onlara ata sporumuzu sevdirmek bizim vazifelerimizden bir tanesi” dedi.

Başkan Bilal Soykan, “ 24 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz güreşlerimizde Akbalık Er Meydanı’mızın dualı çayırında 20’si başpehlivan olmak üzere 600 pehlivan kol bağlayacak. Bu tarihi etkinliğe tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.