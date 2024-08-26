59. Akbalık Güreşleri’nde başpehlivan Serdar Yıldırım

​​​​​​​Akyazı Belediyesi tarafından düzenlenen ve 20’si başpehlivan olmak üzere 289 pehlivanın katıldığı 59. Akbalık Yağlı Güreşleri’nde Karapürçekli Serdar Yıldırım üst üste ikinci kez başpehlivan oldu.

Akyazı Belediyesi tarafından düzenlenen ve 20’si başpehlivan olmak üzere 289 pehlivanın katıldığı 59. Akbalık Yağlı Güreşleri’nde Karapürçekli Serdar Yıldırım üst üste ikinci kez başpehlivan oldu.

Türkiye’nin en büyük yağlı güreş organizasyonları arasında bulunan Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri’nin 59’uncusu dün gerçekleştirildi. Az sayıda pehlivanın katıldığı güreşlere Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akbalık Güreş Ağası Ramazan Gökhan Yorulmaz ve Akbalık Mahalle Muhtarı Rüstem Bilgi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 59. Akbalık Yağlı Güreşlerine Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Milletvekili Ali İnci, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Karapürçek Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, 4 yıl arka arkaya Akbalık ağalığı yapan ve önemli hizmetleri olan İş adamı idris Caymaz, il ve ilçe protokolü ile şehir içi ve şehir dışından vatandaşlar katıldı.

14 farklı kategoride gün boyu devam eden güreşlerde 20’si Başpehlivan olmak üzere toplam 289 güreşçi mücadele etti. Kıran kırana müsabakaların yaşandığı güreşlerde final müsabakasında Akyazı Belediyesi sporcusu olan Karapürçekli başpehlivan Serdar Yıldırım rakibi Yunus Emre Yaman’ı yenerek üst üste ikinci kez Akbalık Yağlı Güreşlerinin Başpehlivanı oldu.

Final müsabakasının ardından Milletvekilli Ali İnci, Akbalık Güreş Ağası Ramazan Gökhan Yorulmaz ve Akbalık Mahalle Muhtarı Rüstem Bilgi ile birlikte Başpehlivan Serdar Yıldırım ve dereceye giren güreşçilere ödüllerini takdim eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Tüm sporcularımızı ve bu organizasyonda emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.

Ata sporu güreşi gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Soykan, “ Tarihi güreşlerimizin bu sene 59’uncusunu gerçekleştirdik. Her sene üzerine koyarak, geliştirerek devam ediyoruz. Bugün Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 4 farklı yerde yağlı güreş müsabakaları var, onlar da geleneksel, büyük güreşler. Yaklaşık 70 başpehlivan var, onların 20'si burada kol bağlamış oldu. Kazasız, belasız tamamlamış olduk. Belediyemiz sporcusu Serdar Yıldırım’ın da başpehlivan olması bizleri ayıca mutlu etti” dedi.

Akbalık Güreş Ağası Ramazan Gökhan Yorulmaz Akbalık Yağlı Güreşlerini daha da geliştirerek sürdüreceklerini söyledi. Yorulmaz “Buraya gelen ve güreşleri güzelleştiren tüm vatandaşlarımıza da teşekkür ederim” dedi. İki kez üst üste başpehlivan olan Serdar Yıldırım da hedefinin Sakarya’ya Tarihi Kırkpınar'da kemeri getirmek olduğunu ifade etti.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci de Tarihi Akbalık Yağlı Güreşleri’ne sahip çıkarak yeniden düzenlenmesini sağlayan Belediye Başkanı Bilal Soykan’a teşekkür ederek, “ Çok güzel bir organizasyon oldu. Burası Türkiye’nin en önemli Er Meydanlarından bir tanesi. Güreşlerimiz inşallah daha da geliştirerek devam edecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

İLK 8 DERECEYE GİREN PEHLİVANLARIN SIRALAMASI ŞÖYLE: