58. TARİHİ AKYAZI AKBALIK YAĞLI GÜREŞLERİ4 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ YAPILIYOR 600 GÜREŞÇİ KATILIYOR

​​​​​​​Bu yıl 58'incisi düzenlenecek olan ve 40’ı başpehlivanın olmak üzere 600 pehlivanın boy göstereceği Tarihi Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri’nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Bu yıl 58'incisi düzenlenecek olan ve 40’ı başpehlivanın olmak üzere 600 pehlivanın boy göstereceği Tarihi Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri’nin tanıtım toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Bilal Soykan, 4 Haziran Pazar günü yapılacak olan tarihi güreşlere tüm vatandaşları davet etti.

1956 yılından itibaren devam eden ve bu yıl 58'incisi düzenlenecek olan Tarihi Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri, 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. 40'ı Başpehlivan olmak üzere 600 güreşçinin katılacağı tarihi güreş etkinliği öncesinde Akbalık Er Meydanı’nda tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Akbalık Güreş Ağası İbrahim Şahin tarafından düzenlenen tanıtım toplantısına Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Öztürk, Ali Özer, Mehmet Çakmak ve Aslan Yılmaz, Akbalık Mahalle Muhtarı Rüstem Bilgi, Akbalık eski Güreş Ağası İdris Caymaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin, Basın İlan Kurumu Müdürü İbrahim Çorbacı ile ulusal ve yerel medya temsilcileri katıldı.

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Ali Gürbüz, Mustafa Taş, İsmail Koç, Fatih Atlı, Serhat Gökmen, Faruk Akkoyun, Hüseyin Gümüşalan, Ahmet Kavakçı ve Karapürçek ilçemizin gururu en genç başpehlivan Serdar Yıldırım kardeşimizin de içerisinde bulunduğu 40 tane başpe1hlivan olmak üzere toplamda 600 güreşçinin yarışacağı 58’nci Akbalık Güreşleri’ni inşallah bu Pazar günü gerçekleştireceğiz. Ata sporumuzu yaşattığımız bu etkinliğin 58’ncisini düzenleyeceğiz inşallah. Hem ata sporumuza destek amaçlı hem de Akbalık ve Akyazı’nın ismini Türkiye’ye duyurmak maksatlı bu organizasyonu devam ettiriyoruz. İnşallah hayırlısıyla kazasız, belasız 4 Haziran günü tamamlamış oluruz. Hep birlikte ata sporumuza destek olarak Akyazı’mızın da tanıtımını yapmış oluruz. Tüm vatandaşlarımızı 4 Haziran Pazar günü Akbalık’a bekliyoruz” dedi.

Akbalık Güreş Ağası olmaktan onur ve gurur duyduğunu ifade eden Güreş Ağası İbrahim Şahin ise, “ Değerli dostum İdris Caymaz çok kıymetli Belediye Başkanım Bilal Soykan ile bana bu teklifi getirdikleri zaman onur ve gurur duydum. Eğer onlara faydalı olursam, Sakarya'ya faydalı olabilirsem, Akyazı'ma faydalı olursam ben bundan gurur, şeref ve onur duyarım. İnşallah Pazar günü Sakarya'mıza, Akyazı'mıza, Sakarya halkına güzel bir gün sunarız. Güzel bir güreş seyrederiz. Şimdiden pehlivanlarıma Allah güç, kuvvet versin 4 Haziran günü inşallah hep beraber buraya bütün Sakarya halkını davet ediyorum, bekliyorum” diye konuştu. Akbalık eski Güreş Ağası Mehmet Öztürk ve Akbalık Muhtarı Rüstem Bilgi ise 4 Haziran’da tüm güreş severleri Akbalık Er Meydanı’na davet ettiler.