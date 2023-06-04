58. AKYAZI AKBALIK GÜREŞLERİ YAPILDI BAŞ PEHLİVAN KARAPÜRÇEKLİ  SERDAR YILDIRIM OLDU

​​​​​​​Bu yıl 58.si gerçekleştirilen Akyazı Akbalık güreşleri tamamlandı. Bu yılın Başpehlivanı

Bu yıl 58.si gerçekleştirilen Akyazı Akbalık güreşleri tamamlandı. Bu yılın Başpehlivanı Kırkpınar’ın genç pehlivanlarından Karapürçekli Serdar Yıldırım oldu.

Aşırı yağmur dolayısı ile çamur deryasına dönen Akbalık çayırı zevkli ve çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Az sayıda seyirci hem rakibi ve hem de çamurla mücadele eden pehlivanları zevkle seyretme imkanı buldu ve güreşe doydu.

37 si başpehlivan olmak üzere 503 pehlivanın katıldığı güreşler saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, Güreş ağası İbrahim Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce birer konuşma yaptılar.

Güreşleri Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Siyasi Partilerin il ve ilçe Başkanları ve yöneticileri, Belediye Meclis üyeleri, Çeşitli organizasyonların güreş ağaları, Çevre ilçelerin Belediye Başkan ve yardımcıları ve güreş severler katıldı.

Türk İş Başkanı Ergun Atalay, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar,, Milletvekili Lütfi Bayraktar birer telgraf göndererek komite ve güreşçilere başarı dilediler.

Belediye Başkanı Bilal Soykan günün anısına misafirlerine birer maket kispet hediye etti.

Ağalık seçimi yapılmadan İbrahim Şahine yeniden verildi. Belediye Başkanı Bilal Soykan “Biz ağamızdan ağamız da bizden memnun onun için ağalık için yarışma yapmıyor, ağalığı direk olarak İbrahim Şahin ağamıza veriyoruz” dedi.

Gelecek yılın tekrar ağası olan İbrahim Şahin de yaptığı konuşmada “ Olumsuz hava şartlarına rağmen güreş severlere güzel ve heyecanlı güreşler izlettirdikleri için güreşçilerimizi tebrik ediyorum. Komite başkanı ve beraberindekilere de bana yardım ettikleri için teşekkür ediyorum. Gelecek yıl siz güreş severlerimize daha güzel güreşler seyrettirmeyi umut ederek şimdiden sizleri 2024 yılında yapacağımız güreşlerimize davet ediyorum” dedi.

58. AKYAZI AKBALIK GÜREŞLERİNDE KATEGORİLERİNDE DERECEYE GİREN PEHLİVANLAR

BAŞ GÜREŞLERİ

1-Serdar Yıldırım

2-Mustafa Aslan

3-Yalçın Üncül

4-Semih Turgut

BAŞAALTI

1-Engin Can Akşit

2-Barış Bayer

3- Hakkı Ceylan

4- Burak Kaya

BÜYÜK ORTA

1-Alpaslan Tekmen (Karapürçek)

2-Ahmet Faruk Oğuz

3-M.Ali Eryüce

4-Abdullah Karagöz