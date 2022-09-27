56 yaşındaki Özden Aydın kalbine yenik düştü

​​​​​​​Akyazı Konuralp Mahallesinde ikamet eden 56 yaşındaki Özden Aydın evinde ölü olarak bulundu.

Akyazı Konuralp Mahallesinde ikamet eden 56 yaşındaki Özden Aydın evinde ölü olarak bulundu. Muhtemelen kalp krizinden öldüğü sanılıyor.

Akyazı Konuralp Mahallesinde ikamet eden 56 yaşındaki Özden Aydın eşi tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Muhtemelen kalp krizinden öldüğü belirtilen 56 yaşındaki Özden Aydın’ın olduğu kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderileceği bildirildi.

Cenazesi yarın Salı günü Öğlen sonrası Gazi Süleyman Paşa Camiinde öğlen sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Merkez aile mezarlığında toprağa verilecek