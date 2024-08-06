42 YAŞINDAKİ  2 ÇOCUK BABASI TAYFUR BERBEROĞLU VEFAT ETTİ

​​​​​​​Aslen Akyazı Konuralp Mahallesinden olup İstanbul’da yaşayan 17 gün önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle İstanbul’daki bir özel Hastaneye

Aslen Akyazı Konuralp Mahallesinden olup İstanbul’da yaşayan 17 gün önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle İstanbul’daki bir özel Hastaneye sevk edilen 42 yaşında 2 çocuk babası Tayfur Berberoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Akyazı’daki baba ocağına getirilen Tayfur Berberoğlu’nun cenazesi burada alınan helalliğin ardından Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Camiye getirildi. Berberoğlu ailesi burada taziyeleri kabul ederken Tayfur Berberoğlu’nun çocukları Akay ve Mert babalarının tabutunun başından bir an olsun ayrılmadılar. Berberoğlu’nun İstanbul’daki iş arkadaşları ’da cenazeye katılım sağladılar

Akyazı Konuralp Mahallesi halkından Nevzat Berberoğlu'nun Oğlu, Hilmi, Metin, Engin ve Erdinç Berberoğlu'nun Kardeşleri olan Tayfur Berberoğlu’nun cenazesi Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Camii'nde Öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından süt fabrikası yanı aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.