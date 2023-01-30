41 Akyazılı Umre için hazırlık yapıyor

Pandemi sonrası Umreye gidişlerin arttığı gözleniyor. İmkanı olan çok sayıda Akyazılıda Diyanet veya Şirketler aracılığı ile Umreye gidiyor ya da gitmeye hazırlanıyor.

Bu şirketlerden biri de Vakfe Tur şirketi. Şirketin yetkilileri ve Akyazı temsilcileri tarafından Umreye gitmeye hazırlanan 41 Akyazılı için bir seminer tertip etti. Batakköylü düğün salonunda gerçekleşen seminerde şirket adına görev yapan şirketin Akyazı temsilcisi Osman Işık ve din görevlileri Ali Yatı, Hasan Hüseyin Alyüz ve Ali Özdemir tarafından Umreye gidecek olanlara 20 günlük bu ziyarette ne yapacakları, nereleri ziyaret edecekleri hakkında geniş bilgiler verdiler ve umrecilerin sorularını cevaplandırdılar.

Çok yararlı bir seminer olduğunu belirten firmanın Akyazı temsilcileri ziyaretin 8 Şubat tarihinde başlayacağını ve 28 Şubat tarihinde sona ereceğini, bu sürenin 15 gününün Mekke’de, 5 gününün de Medine de geçeceğini, kutsal yerlerin ziyaretleri dışında umrecilerin neler yapmaları gerektiği konularında geniş bilgiler verildiğini söyledi.