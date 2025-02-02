31 Ocak Cuma günü 62 ünite kan bağışı alındı

​​​​​​​Akyazı, Kızılay kan bağış ekibi için çok önemli bir ilçedir. Akyazılılar haftanın her Çarşamba ve Cuma günleri İlçelerine gelen Kızılay kan bağışı toplayan ekibi hiçbir zaman boş

Akyazı, Kızılay kan bağış ekibi için çok önemli bir ilçedir. Akyazılılar haftanın her Çarşamba ve Cuma günleri İlçelerine gelen Kızılay kan bağışı toplayan ekibi hiçbir zaman boş göndermemiştir.

Kızılay bağış ekibi geride bıraktığımız Cuma günü de Akyazı’ya geldi ve Akyazılılar tarafından bağışlanan kanları toplayıp gitti. Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu ile Salihiye Mahalle Muhtarı Mustafa Yıldırım’da Cuma günü kan verenler arasındaydılar.

Birincioğlu, Akyazılıların her zaman olduğu gibi Cuma gününde de duyarlı davrandığını söyledi ve bağışladığı 62 ünite kanla 186 cana can olmanın ve hayat vermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi ve sözlerini Akyazılılara teşekkür ederek tamamladı.