30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 102. YILDÖNÜMÜ KUTLANIYOR

​​​​​​​Akyazı Kaymakamlığınca yapılan açıklamada Türk Milletinin tarihinde altın bir sayfa olan 30 Ağustos Zaferinin 102'inci yılında Zafer Bayramı programı

Akyazı Kaymakamlığınca yapılan açıklamada Türk Milletinin tarihinde altın bir sayfa olan 30 Ağustos Zaferinin 102'inci yılında Zafer Bayramı programı 30 Ağustos 2024 Cuma günü kutlanacak..

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI ŞÖYLE:

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. Yıldönümü Kutlama programı, 30 Ağustos 2024 Cuma günü yapılacaktır. Zafer Bayramı 30 Ağustos Cuma günü saat 07:00’de başlayıp saat 24:00’de sona erer.



A-ÇELENK TÖRENİ

Çelenk Töreni; 30 Ağustos Cuma günü saat 10.30 Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunumu gerçekleştirilecek.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Akyazı Garnizon Komutanlığını temsilen Atğm. Mithat DENİZ tarafından yapılacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirleyeceği personel/öğrenci tarafından günün anlam ve önemini belirten iki şiir okunacak.,

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Türk Bayrakları ve Atatürk Resimleri ile süslenecek.

B -TEBRİKAT TÖRENİ

30 Ağustos 2024 Cuma günü, saat 11,00’ da Kaymakam Mustafa İkbal Eşki beraberinde Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı ile makamında tebrikleri kabul edecek.