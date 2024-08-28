30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI GELENEKSEL FUTBOL TURNUVASI

30 Ağustos Zafer Bayramının 102. Yıl dönümünde Akyazı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Gençlik ve spor İlçe Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği “30 Ağustos Zafer Bayramı 5.

30 Ağustos Zafer Bayramının 102. Yıl dönümünde Akyazı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Gençlik ve spor İlçe Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği “30 Ağustos Zafer Bayramı5. Geleneksel Naci Fazlıoğlu U-13 Futbol Turnuvası” 29 Ağustos 2024 Perşembe günü Akyazı Batakköy sentetik sahada başlıyor.

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü K.Adem ALTUN; Hocaların hocası,değerli spor adamı, antrenör, Akyazı’da Futbolu sevdiren, değerli şahsiyet ve hepimizin hocası Rahmetli Hacı Ali Naci FAZLIOĞLU anısına bu sene beşincisini düzenleyeceğimiz futbol turnuvasıyla hem adını yaşatmak hem de 30 Ağustos Zafer Bayramıyla birlikte güzel bir şekilde yad etmek istedik. Turnuvaya 12 takım katılım sağlayacak olup, hakemler eşliğinde müsabakalar oynanacaktır. Geleceğin Yıldızlarını buluşturduğumuz bu organizasyonu sakın kaçırmayın diyoruz.

Yapılacak olan organizasyonda bizlere destek veren Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Nevzat İNANÇ, Akyazı Kaymakamımız Sayın Mustafa İkbal EŞKİ ve Belediye Başkanımız Sayın Bilal SOYKAN’a verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. İlçemiz içerisinde yapılan bir çok organizsayona maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen sayın kaymakamımız ve belediye başkanımız ile birlikte güzel işlere imza atmaya devam ediyoruz.

Sporun ve Sporcunun her daim yanında olan değerli belediye başkanımız Sayın Bilal Soykan Beyefendiyle daha nice güzel spor organizasyonlarında bir arada olmaktan mutluluk duyacağız.

Ali Naci FAZLIOĞLU Kimdir ?

23 Ağustos 1938 yılında Akyazı’da doğdu.1951 yılında İlkokulu bitirdikten sonar Akyazı’da terzi çırağı olarak çalışmaya başladı.1952 yılında Akyazı Gençlik Sporda futbol oynamaya başladı. 1958 yılında İstanbul Beykoz’da terzi olarak çalışmaya başladı. Askerlik için 1959 yılında Ankara’ya gitti. Askerden sonra 1962 yılında 1. Lig takımlarında Ankara PTT Spora transfer oldu. 1963 yılında Susurluk Şeker Spora transfer oldu.

Ali Naci Fazlıoğlu 1964 yılında Akyazı’ya dönerek Akyazı Akın Spor,Akyazı Gençlik Spor ve Akyazı Spor takımlarının birleşimiyle 3. Lig Akyazı Spor Takımının kurucularından biri oldu. Uzun yıllar Akyazı Spor takımında yönetici olarak görev yaptı.

2005 yılında Hacıfazlıoğlu Spor Kulubünü kurarak minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde müsabakalara katılmaya başlamıştır. Bu sayede futbolu çocuklara sevdirmeye çalışmıştır.

Değerli Spor Adamı Ali Naci Fazlıoğlu çocuk yaşta yetiştirdiği sporcular arasından bazıları milli takımda görev almıştır ( Ali Nail Durmuş, Mustafa Pektemek ).

2011 Yılında Sakarya Amatör Futbolunda yılın Spor Adamı ödülüne layık görülmüştür.

Evli ve dört çocuk babası olan , Hacı Ali Naci Fazlıoğlu 6 Mayıs 2012 tarihinde Rahmeti Rahmana kavuşmuştur.