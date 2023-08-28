30 AĞUSTOS KUTLAMA PROGRAMI BELLİ OLDU

​​​​​​​30 Ağustos Zaferinin 101. Yıldönümü tüm yurtta, yurt dışı temsilciliklerimizde olduğu gibi Akyazı’da da törenlerle

30 Ağustos Zaferinin 101. Yıldönümü tüm yurtta, yurt dışı temsilciliklerimizde olduğu gibi Akyazı’da da törenlerle kutlanacak.

Akyazı Kaymakamlığı 30 Ağustos günü yapılacak olan kutlamalarla ilgili programı açıkladı. Buna göre Akyazı’daki İlk tören 30 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00 da Atatürk Anıtı önünde protokol ve halkımızın katılımı ile Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve Belediye Balkanı Bilal Soykan anıta çelenk koyarak saygı duruşunda bulunacak.

Topluca İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Günün anlam ve önemini belirten konuşma Jandarma Komutanı Binbaşı Aksoy Ağtürk tarafından yapılacak.

Daha sonra iki öğrenci tarafından günün anlamını belirten 2 şiir okunacak.

Anıt önündeki törenin ardından Kaymakam Yakup Güney beraberinde Belediye Başkanı Bilal Soykan olduğu halde Kaymakamlık Makamında tebrikleri kabul edecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile binalar ve iş yerleri bayraklarla donatılacak.