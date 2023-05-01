2köylü çantada keklik mi?

Deva Partisi Akyazı İlçe başkanı Çoruhlu “ Köylü çantada keklik mi? “ diye soruyor ​​​​​​​Bir müddet önc

Deva Partisi Akyazı İlçe başkanı Çoruhlu “ Köylü çantada keklik mi? “ diye soruyor

Bir müddet önce Akyazı’da çok sayıda mahalle muhtarı, çıkarılan yasadan yararlanmak suretiyle “kırsal mahalle” olma isteklerini içeren dilekçeyi toplu olarak gittikleri belediyeye vermişlerdi.

Uzun bir bekleyişten sonra kırsal mahalle için müracaatta bulunan mahalle muhtarlarına nihayet Akyazı belediyesi belediye başkan yardımcılarından Aslan Yılmaz imzalı bir cevap gönderdi.

Belediye tarafından gönderilen bu cevaptan mahalle muhtarları ve onlardan bilgi alan mahalle sakinleri hoşnut olmazken bir hoşnut olmayan kişide DEVA Partisi Akyazı İlçe başkanı Erkan Çoruhlu oldu.

Çoruhlu “Muhtarlarım korkmayın” “ Köylü Çantada Keklik mi” diye başlayan bir açıklama yaptı.

Açıklama aynen şöyle:

KÖYLÜ ÇANTADA KEKLİK Mİ?

Muhtarlarım korkmayın Köyünüzün halkımızın arkasında olun.

Kırsal Mahalle için dilekçe verdiniz size aylar sonra Akyazı Belediyesinden bir yazı gönderdiler alıp bu yazıyı sümen altı etmeyin toplayın köylünüzü onları bilgilendirin bu sizin tarihi göreviniz

Çünkü o yazıyla sizle ve sizin Koylünüzle eğlendiler yazı kanun tanımaz hatalarla dolu resmen sizleri ve ķöylünüzü cahil yerine koymuşlar üstten bakıcı bir üslupla bence net olarak kanunları da hiçe saymışlar.

Yazıdaki birkaç kanunsuzluğu yazayım

Kendi yazılarında bile ilçe belediye meclisi kararı teklifi ve Büyüksehir Belediye Meclisi kararı diyor olmasına rağmen size bir belediye görevlisi imzasıyla yetkisiz geçersiz bir yazı yazıyorlar bu yazı yok hükmünde

Yollardan hizmetlerden mesafeden gelişmişlikten bahsediyorlar buda kanun hükmüne aykırı oysa kanun hükmünde bunları sayarken biri bile yoksa kırsal mahalle olur diyor soruyorum bu Köylerde kanalizasyon var mı? tek bu bile kırsal mahallede yeterli tabiiki siz kanunu kendinize göre yazarsanız böyle cicili bicili yazarak Köylerin haklarını yersiniz

Ahir ve bu gibi müsaade ediyoruz demisiniz kanun koyucu sizin bu subjektif icraatınızı hesaplayamamış kusura bakmayın

Son paragrafta Su zaten Belediye sorumluluğunda olmadığını Adasu yetkili olduğunu yazmışsınız işte buda ben Karadenizliyim bizim temele taş çıkartmışsınız merak ettiğim bu yazıdan Bilal başkanın haberi var mı ?

Birde bazı hakların 31.12.2025 tarihine kadar ertelendiğini yazmışsınız o tarihten sonra ne olacak o tarihten sonra kıran mı gelecek toptan ölecek miyiz bunu bu şekilde nasıl yazarsınız

Bir ekleme de ben yapayım Orköyler 31.12.2025 tarihinden sonra tüm haklarını kaybediyor yakacak odunlarını bile bulamayacaklar oysa Kırsal mahalle kanununda bu haklar devam eder diyor bunu telafi etmeniz imkansız yapmayın bu kötülüğü bu güzel insanlara

Size tavsiyem 30 Büyükşehirin 29 unda neredeyse tüm Köylerde uygulanan bu kanun onlarda böyle kıvrak yazı yazmayı bilmiyor r muydular Tarım ve Hayvancılığı büyük zarar gören Ülkemizde köylülerimizi bir nebze rahatlatmak üzere TBMM de yapılan bir kanunu nasıl tanımazsınız sizin amacınız ne Sakarya’nın bu kötü kaderi geçen seçimde size oy vermeleri mi çantada keklik mi

Deva Partisi Akyazı İlçe Başkanı olarak tüm Muhtar ve Köylülerimize taahüdümüz 14 mayısa az kaldı açık ara iktidara geliyoruz millet ittifakı mutabakat metninde de belirtildiği gibi tüm köylerimizin Tüzel Kişiliğini vereceğiz ben de bir köylü olarak derin bir nefes alacağız

Çıkarılan yasa gereği kırsal mahalleye dönüşmek isteyen çok sayıda mahalle muhtarı hazırladıkları dilekçeyi toplu olarak gittikleri belediyeye vermişlerdi.