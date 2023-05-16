28. dönem milletvekili seçimi sonuçlandı. Sandalye dağılımı nasıl oldu?

​​​​​​​14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde sandıkların yüzde 99'u açılırken, kesin olmayan sonuçlar da belli oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre partilerin

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde sandıkların yüzde 99'u açılırken, kesin olmayan sonuçlar da belli oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre partilerin Meclis'teki milletvekili dağılımı da belli oldu.

Meclis'in birinci partisi yüzde 35,43'lük oy oranıyla 266 milletvekili çıkartan AK Parti oldu. AK Parti 2018 seçimlerinde yüzde 42,56'lık oy oranıyla 295 milletvekili çıkarmıştı. Oy oranı yüzde 7,1 vekil sayısı ise 20 azaldı. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti ile tek liste halinde seçime giren CHP, yüzde 25,40 oyla Meclis'e 169 milletvekili gönderdi. CHP, 2018 seçimlerinde yüzde 22,64'lük oy oranıyla 146 vekil çıkartmıştı. 2018 seçimlerine göre CHP oy oranını yüzde 2,75 vekil sayısını ise 23 artırdı.

YEŞİL SOL PARTİ'DE DÜŞÜŞ

Yeşil Sol Parti ismiyle seçime giren HDP ise yüzde 8,79 oy oranıyla 62 milletvekili çıkartırken, 2018 seçimlerinde 67 vekil elde etmişti. Meclis'in 3. partisi olan MHP ise yüzde 10,05 oy oranıyla 50 milletvekili çıkartmayı başardı. MHP, 2018 yılında yüzde 11,10 oy oranaıyla Meclis'e 49 vekil göndermişti. 2018 seçimlerinde yüzde 9,96 oy oranıyla Meclis'e 43 milletvekili gönderen İYİ Parti; yüzde 9,76 oy oranıyla 44 vekil çıkartmayı başardı.

YENİDEN REFAH MECLİSTE

Yüzde 2,84 oy oranına sahip olan Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı içerisinde yer aldığı için baraj sorunu yaşamadan 5 milletvekili çıkardı. Emek ve Özgürlük İttifakı'nda yer alan ve yüzde 1,73'lük oy oranıyla TİP ise 4 milletvekiliyle Meclis'te yer aldı.

SAKARYA’DA MİLLETVEKİLLİĞİ DAĞILIMI İSE ŞÖYLE:

Lütfi Bayraktar ( AK Parti)

Çiğdem Erdoğan Atabek (AK Parti)

Ali İnci (AK Parti)

Ertuğrul Kocacık (AK Parti)

Murat Kaya (AK Parti)

Ayça Taşkent ( CHP)

Muhammed Levent Bülbül (MHP)

Ümit Dikbayır (İYİ Parti)