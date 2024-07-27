Basın mensupları bağlı oldukları meslek kuruluşları tarafından düzenlenen etkinliklere katıldılar, verilen kahvaltılarda bir araya geldiler ve bayram nedeniyle bir kez daha bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar.

Sakarya’da ve İlçemizde görev yapan basın mensupları 24 Temmuz basın bayramlarını çeşitli etkinliklerle kutladılar.

Basın mensupları bağlı oldukları meslek kuruluşları tarafından düzenlenen etkinliklere katıldılar, verilen kahvaltılarda bir araya geldiler ve bayram nedeniyle bir kez daha bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar.

Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteciler Birliği, RATED gibi meslek kuruluşları başkanları bayram münasebetiyle yaptıkları açıklamalarda “Basın hürdür susturulamaz. Basın milletin kendi sesidir” ifadelerine yer verdiler.

24 Temmuz basın bayramı münasebetiyle Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye başkanı Yusuf Alemdar başta olmak üzere belediye başkanları, siyasi parti başkanları, STK’lar gerek yazılı basın marifetiyle, gerekse sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları mesajlarla basının bayramını kutladılar.

Akyazı’da da Büyük Birlik Partisi Belediye Meclis grubu Akyazı’da görev yapan basın mensupları ile verdiği kahvaltıda bir araya geldi ve bayramlarını kutladı.

Belediye başkanı Bilal Soykan’da yayınladığı mesajla, ATSO ve Ziraat Odası da yazılı basın aracılığı ile basın mensuplarının bayramlarını kutladı.

Sakarya Ticaret Odası da (SATSO) Sakarya basını ile verdiği bir kahvaltıda buluştu ve bayramlarını tebrik etti.