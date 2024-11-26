24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TURNUVASI ÖDÜLLERİ ÇİĞ KÖFTE ZİYAFETİNDE TÖRENLE VERİLDİ

Kısa adı EĞİTİM-BİRSEN olan Eğitimciler Birliği Sendikası Akyazı Şubesi 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısı ile düzenlediği spor karşılaşmalarında dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen çiğ köfte partili gecede verildi.

Kısa adı EĞİTİM-BİRSEN olan Eğitimciler Birliği Sendikası Akyazı Şubesi 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısı ile düzenlediği spor karşılaşmalarında dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen çiğ köfte partili gecede verildi.

İlçedeki tüm öğretmenlerin katıldığı gecenin şeref konuğu Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykandı.

Kalabalık bir topluluğun katıldığı ödül gecesinde ilk önce hazırlanmış çiğ köfteler yenildi. Katılımcıların birbirlerinin öğretmenler gününü kutladığı gecede bol bol sohbetler yapıldı.

Ödül töreni gecenin sonunda gerçekleşti.

Hafta boyunca Masa Tenisi, Satranç ve voleybol dallarında yapılan müsabakalarda dereceye giren kişi ve takımlar ödüllerini Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, sendika temsilcilerinin ellerinden aldılar.

DERCEYE GİREN TAKIMLAR

Hakemliklerini Melih İyiyazıcı, Ertuğrul Sayılı, Halil İbrahim Düzcan, Ercan Öztürk, Okan Gürek, Melih BozkurtÇağatay Uran, Ali Pektemek, Nagihan Akar, Adem Derin ve Gamze Aydın’ın yaptığı müsabakalar oldukça zevkli ve çekişmeli geçti.

MASA TENİSİ ERKEKLER: 1. Süleyman Altunbaş 2. Erkan Sarban 3. Murat Özdemir 4. Hüseyin Aktuna

Masa tenisi bayanlar: 1. Elif Turan 2. Mehtap Özder 3. Aycan Haskaya 4. Yeşim Arabacı

SATRANÇ: 1. Hasna Feyzi Öner 2. Rıdvan Demir 3. Sinan Alemdar 4. Yusuf Aydın

VOLEYBOL: 1. Takım. Doğan Güneş,Sinan Alemdar, Polat Tosun, Ali Aksoy , Ahmet Aytekin, Yakup Keleş, Yakup Asan, Recep Küçük, Bedirhan Çakır ve Enez Karakaş

VOLEYBOL 2. TAKIM: Kerem Çimşit, Yusuf Doğan, Tuncay Koçak, Osman Yusuf Öztürk, Habip Bıçakçı, Halim Dinç, Ali Çiçek

VOLEYBOL 3. TAKIM: Ayşe Avraşoğlu, Mehmet Şensoy, Murat Özdedmir, Muammer Hikmet, Ahmet Ali Cebeci, Cafer Özenç, M. Emin Yılmaz, Fatih Özyakup, Mücahit Boz, Murat Soysal, Osman Yıldız, Rıdvan Demir

VOLEYBOL 4. TAKIM: Elif Turan, Ramazan Hacıeyüpoğlu, İlkay Karademir, Mehmet Ak, Ayhan Muşmuloğlu, Osman Karateke, Serdar Babaoğlan, Ali İnce, Süleyman Altunbaş