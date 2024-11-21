24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TÖRENLERLE KUTLANACAK

​​​​​​​Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Baş öğretmenliği kabulünün yıl dönümü olan 24 Kasım Öğretmenler günü Tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da törenler

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Baş öğretmenliği kabulünün yıl dönümü olan 24 Kasım Öğretmenler günü Tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da törenler ve etkinliklerle düzenlenecek.

Akyazı’daki İlk tören 24 Kasım Pazar günü saat 10.30 da Atatürk Anıtı önünde Emekli ve çalışan öğretmenlerin katılımı ile gerçekleşecek. Bu törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can genç öğretmenler eşliğinde Anıta Çelenk koyarak saygı duruşunda bulunacak ve ardından İstiklal Marşı okunacak.

Yine 24 Kasım günü Akyazı Atatürkçü düşünce Derneği düzenleyeceği sabah kahvaltısında 24 Kasım öğretmenler gününü kutlayacak.

24 Kasım günü Arifiye Öğretmen Okulu ve Lisesi mezunlarından oluşan bir gurup emekli ve çalışan öğretmen Kuzuluk kaplıca evlerinde bir araya gelerek verilecek yemekte bu özel günlerini kutlayacaklar.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 25 Kasım günü saat 11.00 de Batakköy Mahallesindeki Kız İmam Hatip Lisesi pansiyonu salonunda kutlama programı düzenlendiğini ayrıca aynı gün akşamı saat 18.00 de Emekli ve Aday Öğretmenler onuruna bir yemek verileceğini duyurdu.