23 NİSAN’DA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOLTUĞU SALTUK BUĞRAHAN MUTLU’NUN

TBMM’nin Kuruluşunun 103. Yılı tüm yurtta coşku ile kutlanırken bayram günlerinde çocuklarımızın il ve ilçelerimizin Vali, Kaymakam, Belediye Başkanlığı, Milli Eğitim,

TBMM’nin Kuruluşunun 103. Yılı tüm yurtta coşku ile kutlanırken bayram günlerinde çocuklarımızın il ve ilçelerimizin Vali, Kaymakam, Belediye Başkanlığı, Milli Eğitim, Jandarma gibi resmi kurumların geçici bir süre koltuklarına oturarak o makamı yönetme geleneğine bu bayram da da devam edildi.

Kaymakamlık Makamı koltuğuna Erdoğdu İlkokulu öğrencilerinin oturmasının ardından Belediye Başkanlığı koltuğuna da Konuralp İlkokulu 4-C sınıfı öğrencisi Saltuk Buğrahan Mutlu Belediye Başkanı Bilal Soykan’dan teslim alarak Belediyeyi bir süre yönetti.

Belediye'ye Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Baş, Konuralp İlkokulu Müdür yardımcısı Muammer Düzcan, Sınıf Öğretmeni Aycan Haskaya ve 4 öğrenci ile birlikte gelen Konuralp İlkokulu heyeti Başkan soykan tarafından makamında kabul edildi ve kendisine öğrenciler tarafından çiçek verildi.

Başkan Soykan Makamını geleceğin teminatı olan çocuklarımızı temsilen Saltuk Buğrahan Mutlu’ya devretti.

Başkan Soykan yeni belediye başkanı Buğrahan Mutlu’ya sen belediye başkanı olsaydın ilçemize neler yapmak isterdin diye sordu. O da ben başkan olsaydım çocuklar için spor sahaları, bisiklet yolları, ilçemizin yetenekli çocuklarının yetiştirileceği Bilim Sanat Merkezleri açardım. Sokak ve caddelerimizi tertemiz yapardım. Park ve bahçeler, yürüyüş yolları yapardım diyerek hayalimizdeki Akyazı’yı tarif etti.

Başkan Soykan Minik Belediye Başkanına ve diğer misafirlerine teşekkür ederek bayramlarını tebrik ederek uğurladı.