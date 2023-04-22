23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TÖRENLERLE KUTLANACAK 

23 Nisan 1920 tarihinde açılan ilk Türkiye Büyük Millet meclisinin açıldığı tarih olan ve bu önemli günün Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün

23 Nisan 1920 tarihinde açılan ilk Türkiye Büyük Millet meclisinin açıldığı tarih olan ve bu önemli günün Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bayram olarak Türk Çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 103. Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da törenlerle kutlanacak.

Akyazı’daki ilk tören 23 Nisan 2023 Pazar günü saat 10.00 da Protokolün Atatürk Anıtına çelenk koyması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile yapılacak.

Okulların tatilde olması nedeniyle öğrencilerin gösterileri 24 Nisan 2023 Pazartesi günü, hava şartları uygun olması halinde Akyazı Sosyal gelişim Merkezi bahçesinde yapılacak.

Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramını ilkokullar ve okul öncesi okulları kendi bünyelerinde düzenleyecekleri törenlerle kutlayacaklar.

İlk Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı 1921 yılında kutlanmıştır. Bayramın adı zaman içinde değişik isimlerle anılmış, bu imler sırası ile 1921 (23 Nisan Millî Bayramı) 1935 (Hâkimiyet-i Milliye Bayramı) 1927 (Çocuk Bayramı) 1981yılından sonra da (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) olarak günümüze kadar gelmiştir.