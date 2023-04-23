23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI BAŞLADI

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Tören alanında düzenledi.
Tören alanında gerçekleştirilen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla son buldu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine İlçe kaymakamı Yakup Güney, Cumhuriyet Baş savcısı Ufuk Turan, Belediye Başkan vekili Mehmet Çakmak, Gaziler, Siyasi parti ilçe Başkanları, Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş, Mahalle Muhtarları, Daire müdürleri Öğrenciler veliler ve vatandaşlar katıldı.
Öğrencilerin gösterileri ise 24 Nisan 2023 Pazartesi günü Sosyal Gelişim merkezi bahçesinde yapılacak.