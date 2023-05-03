2023 YILI 58. Cİ TARİHİ AKYAZI AKBALIK GÜREŞLERİ 4 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

2023 Yılı tarihi AKBALIK yağlı pehlivan güreşlerinin 58.si 4 Haziran 2023 Pazar Günü yapılacağı açıklandı.

2023 Yılı tarihi AKBALIK yağlı pehlivan güreşlerinin 58.si 4 Haziran 2023 Pazar Günü yapılacağı açıklandı.

İlki aslen Akbalık halkından olan Kırkpınar’ın Başpehlivanları Zülküf Karabulut ve Ordulu Mustafa tarafından zamanın popüler çocuk yıldızı AYŞECİK güreşleri ismi ile 1956 yılında başlayan ve bu güne kadar birkaç yılın dışında gelen, 1978 yılında zamanın kaymakamı Ahmet Karabilgin’in girişimleri ile O tarihten adının Akyazı Akbalık güreşleri olarak güreş federasyonu listesine giren güreşler Tarihi Kırkpınar güreşleri öncesi kıran kırana güreşlere sahne oluyordu.

Bu yılki güreşlerin eksiksiz bir şekilde yapılması için belediye şimdiden kolları sıvadı. Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer ile birlikte konuyla ilgili daire müdürleri güreş sahasına giderek incelemelerde bulundular.

Akbalı Mahalle Muhtarı Rüstem Bilge’nin de katıldığı bu incelemelerde yapılması gerekenlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkan Yardımcıları Öztürk ve Özer Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın “bu yılki güreşlerin geçen yıllara göre daha güzel olması” talimatı verdiğini, talimat çerçevesinde hiçbir eksiğe mahal bırakılmadan görkemli ve adına yakışır bir organizasyon olması için çalışmalara şimdiden başladıklarını söylediler.

2023 Yılı tarihi AKBALIK yağlı pehlivan güreşlerinin 58.si 4 Haziran 2023 Pazar Günü yapılacağı açıklandı.

İlki aslen Akbalık halkından olan Kırkpınar’ın Başpehlivanları Zülküf Karabulut ve Ordulu Mustafa tarafından zamanın popüler çocuk yıldızı AYŞECİK güreşleri ismi ile 1956 yılında başlayan ve bu güne kadar birkaç yılın dışında gelen, 1978 yılında zamanın kaymakamı Ahmet Karabilgin’in girişimleri ile O tarihten adının Akyazı Akbalık güreşleri olarak güreş federasyonu listesine giren güreşler Tarihi Kırkpınar güreşleri öncesi kıran kırana güreşlere sahne oluyordu.

Bu yılki güreşlerin eksiksiz bir şekilde yapılması için belediye şimdiden kolları sıvadı. Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer ile birlikte konuyla ilgili daire müdürleri güreş sahasına giderek incelemelerde bulundular.

Akbalık Mahalle Muhtarı Rüstem Bilge’nin de katıldığı bu incelemelerde yapılması gerekenlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkan Yardımcıları Öztürk ve Özer Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın “bu yılki güreşlerin geçen yıllara göre daha güzel olması” talimatı verdiğini, talimat çerçevesinde hiçbir eksiğe mahal bırakılmadan görkemli ve adına yakışır bir organizasyon olması için çalışmalara şimdiden başladıklarını söylediler.