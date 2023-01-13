20 MUHTARIN KIRSAL MAHALLE OLMA İSRARI

​​​​​​​16 Ekim 2020 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7254 sayılı kırsal mahalle yasasından yararlanmak isteyen Akyazılı 20 Muhtar 13 Ocak 2023 Cuma günü Cuma namazı çıkışında

16 Ekim 2020 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7254 sayılı kırsal mahalle yasasından yararlanmak isteyen Akyazılı 20 Muhtar 13 Ocak 2023 Cuma günü Cuma namazı çıkışında Dernek lokalinde bir araya gelerek Dernek başkanları ve Yeniorman mahalle Muhtarları Ahmet Savaş’ın önderliğinde toplu olarak Akyazı Belediyesine giderek dilekçelerini verdiler.

Akyazı belediyesine müracaat eden Mahalle Muhtarları bahse konu olan o yasanın kendilerine getirdiği avantajlardan yararlanmak istediklerini belediyeye sundukları dilekçelerinde belirttiler.

Mahalle Muhtarları, yasanın uygulanmaya başlamasıyla birlikte kendi uhdelerinde olan meralardan istedikleri gibi yararlanamadıklarını, yasayla birlikte hayvancılığın bittiğini belirttikleri dilekçelerinde ayrıca yasanın kendilerine tanıdığı emlak vergisi ve su parasından muaf olmak ve yasanın kendilerine tanıdığı tüm avantajlardan yararlanmak istediklerini de aynı dilekçelerinde ifade ettiler.

Muhtarları Belediye Meclis salonunda Belediye Başkan yardımcısı Aslan Yılmaz kabul etti. Başkan Yardımcısı Aslan Yılmaz ilgili yasanın kırsal Mahallelere kazandırdıkları ve kaybettikleri imkanları yasadan okuyarak muhtarları ikna etmeye çalıştığı ancak muhtarlar çok daha fazla şey kaybettikleri ve kaybetmeye devam edeceklerini ifade ederek suya yapılan aşırı zamlardan şikayetçi olduklarını, bu yasa ile hayvancılık yapamaz duruma geldiklerini, odun haklarının ellerinden alındığı ve bir çok nedenle mahalle halklarının sıkıntı yaşadığını ve bu nedenle yasadan yararlanmak istediklerinde ısrar ediyoruz ifadelerini kullandılar.

Toplantı devam ederken toplantıya katılan Belediye Başkanı Bilal Soykan Muhtarlara hoş geldiniz diyerek “ Siz bizden para istemeyin ama hizmet vermeye devam edin diyorsunuz ayrılmanız halinde belediye gelirleri önemli ölçüde azalacak. Hizmet veremez durumda kalacağız” dedi ve buna rağmen dilekçenizi alacağız ve büyük şehire göndereceğiz diyerek toplantıdan ayrıldı.

Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş ve Muhtarların sorularını da cevaplayan Başkan Yardımcısı Aslan Yılmaz muhtarları ikna edemedi ancak dilekçelerini de ilgili makamlara göndermek üzere teslim aldı.

Mahalle muhtarları kendilerine nasihat edildiğini belirterek belediyeden umutsuz bir şekilde ayrıldılar.