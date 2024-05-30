19 projesi TUBİTAK tarafından onaylandı

Kuzuluk Enver Ören Ortaokulunda 75 öğrencinin görev aldığı 19 projesi gönderildiği TUBİTAK tarafından onaylanması okulda büyük sevinç yarattı.

4006 Bilim Fuarının açılışı törenle yapıldı

Kuzuluk Enver Ören Ortaokulunda 75 öğrencinin görev aldığı 19 projesi gönderildiği TUBİTAK tarafından onaylanması okulda büyük sevinç yarattı.

Okul Müdürü Ömer Öztaş ve Öğretmen Ayşenur Şare Akkuş önderliğinde diğer öğretmenler tarafından da desteklenen Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, Her değer bir yardımlaşmaya değer, Okulumun kan grubu, Akıllı telefon kullanımın ders başarısına etkisi varmıdır, Sakarya’da geleneksel çocuk oyunları, Opposite Worlds, WordWveavers, Dini bilgileri kim bilir, Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemi etkinliği, Cebirsel ifadenin değerini bul, Gemi batırmaca ile kodlamaya giriş, Matabu, Geri dönüşümün dönüşü, Da Vinci’den geçerken, Origami ve Matematik, Şekil Grafiği, Şair tanıtım oyunu, Hangi roman karakteriyim ve Deyim Bulmaca konulu projelerin TUBİTAK tarafından kabulünden sonra düzenlenen açılış töreni şenlik havasında geçti.

Düzenlenen açılışa Belediye başkan Vekili Mehmet Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Şube Müdürleri, İlçe genelindeki okulların müdürleri ile öğrenci velileri katıldı.

Kuzuluk Enver Ören Ortaokulu Müdürü Ömer Öztaş ve projelerin koordinatörü öğretmen Ayşenur Sare Akkuş, bu anlamlı günlerine katılan davetlilere ve yetkililere teşekkür, öğrencilerini de elde ettikleri başarıdan ötürü tebrik ettiler.