19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TÖRENLE KUTLANIYOR

​​​​​​​Atatürk’ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramının 104. Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi İlçemizde de törenlerle kutlanacak.

Atatürk’ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramının 104. Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi İlçemizde de törenlerle kutlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki önemli olaylardan biri Atatürk'ün Samsun'a ayak basışıdır. 19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in Türk Gençliğine emanet ettiği bu bayram saat 10.00 da İlçe Spor Müdürü Adem Altun’un Atatürk Anıtına çelenk sunması saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayacak.

İkinci tören saat 11.00 de Atatürk kapalı spor salonunda düzenlenen gösterilerle sona erecek.