10 Akyazı Kuaför’ü belge aldı

​​​​​​​Akyazı Berberler Odası tarafından düzenlenen “Türban ve Kumaş katlama teknikleri” kursuna

Akyazı Berberler Odası tarafından düzenlenen “Türban ve Kumaş katlama teknikleri” kursuna Odaya kayıtlı 10 kuaför katıldı ve kursun sonunda da belge almaya hak kazandı.

Oda tarafından düzenlenen ve Nostalji düğün salonunda yapılan bir günlük kurs Berberler Federasyonu üyesi de olan ve 2016 yılında bu dalda Türkiye birincisi olma başarısı gösteren İzmir Ödemiş’ten Uzman Eğitmen Suna Gülgen tarafından verildi. Kursun tamamlanmasının ardından kursa katılan 10 Akyazılı bayan kuaförü yetkililerin elinden kursa katılım belgelerini aldılar.

Akyazı Berberler Odası başkanı Hasan Cengiz, Berberler Federasyonu talimatı ile açtığımız kursumuza katılan kuaförlerimiz bu konuda uzman olan ve 2016 yılında da Türkiye birincisi olma başarısı gösteren değerli uzman eğitmen Suna Gülgen tarafından kumaş katlama teknikleri (türban) konusunda bilgilendirilmişlerdir. Kursun bitiminde kursa katılan tüm kuaförlerimize “kursa katılım” belgesi verilmiştir. Oda başkanı olarak hem kursa katılan Odamız üyesi kuaförlerimize hem de kurs vermek için İzmir Ödemiş’ten İlçemize elen 2016 yılı Türkiye birincisi uzman eğitmen Suna Gülgen’e teşekkür ediyorum açıklaması yaptı.