YENİDEN REFAH PARTİSİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ AKYAZI'DA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Helvacı önderliğinde teşkilat Başkan

Bu haber 2021-12-19 10:56:52 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Helvacı önderliğinde teşkilat Başkan Yardımcısı ve Sakarya sorumlusu Basri Çayır, İl Başkanı Hidayet Kaya, İl teşkilat Başkanı Biran Yasa, İl Başkan Yardımcısı Mustafa Karagül, İl Yönetim Kurulu Üyesi Halit Parlar ve Kocaali ilçe Başkanı Celal Abatay’dan oluşan heyet, Partilerinin Akyazı İlçe Başkanı Resul Kuşdil ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Akyazı’yı bir baştan Bir başa gezdiler.

Yeniden Refah Partisi yöneticiler bazı STK yöneticileri ve Akyazılı esnafları ile bir araya geldiler. Onlarla sohbet edip sorunları ve isteklerini not ettiler. Bu sorunlara karşı çözüm düşüncelerini anlattılar.

Yeniden Refah Partisi Yöneticileri çarşı içindeki gezileri sırasında karşılaştıkları Belediye Başkanı Bilal Soykan’la da ayak üstü sohbet ettiler ve birbirlerine başarı dilediler.

Heyetin akşam üstü ilçeden ayrılmalarından sonra gezi ve ziyaretle ilgili açıklama yapan ilçe Başkanı Resul Kuşdil, Genel Başkan yardımcımız il başkanımız ve üst düzey yöneticilerimiz kalabalık bir şekilde bizi ziyaret etmişlerdir. Teşkilatımızı ziyaret eden değerli misafirlerimizle birlikte ilçemizde STK ve esnaf ziyaretleri yaptık. Çok yararlı görüşmelerimiz ve sohbetlerimiz oldu. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum dedi.