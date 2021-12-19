Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
YENİDEN REFAH PARTİSİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ AKYAZI'DA

YENİDEN REFAH PARTİSİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ AKYAZI'DA

Korona kurbanı Yaşar Dönmez Dualarla toprağa verildi

Korona kurbanı Yaşar Dönmez Dualarla toprağa verildi

Kaza kurbanı genç Vural dualarla toprağa verildi

Kaza kurbanı genç Vural dualarla toprağa verildi

AK PARTİ EV SAHİPLİĞİ YAPTI

AK PARTİ EV SAHİPLİĞİ YAPTI

MEDYA SEKTÖRÜNDE BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

MEDYA SEKTÖRÜNDE BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

BURSA MÜFTÜSÜ İZANİ TURAN EMEKLİYE AYRILDI

BURSA MÜFTÜSÜ İZANİ TURAN EMEKLİYE AYRILDI

Korona kurbanı Yaşar Dönmez Dualarla toprağa verildi

Akyazı Hastane Mahallesinde ikamet eden yakalandığı Koronavirüs salgın hastalığı
Bu haber 2021-12-19 10:48:13 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Hastane Mahallesinde ikamet eden yakalandığı Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatı kaybeden 59 yaşındaki Yaşar Dönmez dualarla toprağa verildi.Torunu Zeynep’in dedesine vedası ise yürekleri burktu

Akyazı belediyesi Fen işleri Müdürlüğünden emekli Mehmet ve Adem Dönmez’in kardeşleri Yasar Dönmez yakalandığı koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cenazesi Covid-19 tedbirleri kapsamında saat 10.30 da hastane mahallesindeki hanesi önünde alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından saat 11.00’de Süt Fabrikası yanındaki aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
10:56 - Korona kurbanı Yaşar Dönmez Dualarla toprağa verildi
Akyazı Hastane Mahallesinde ikamet eden yakalandığı Koronavirüs salgın hastalığı...
21:31 - Alkol Masasında Silahlar Konuştu 3 Yaralı
Akyazı Dokurcun mevkiinde aynı aileden olan 6 kişi arasında çıkan ...
21:12 - AKYAZI'NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Akyazı dün başlayan soğuk hava sonrasında ilçe genelinde sağanak...
14:08 - BEM-BİR-SEN SAKARYA ŞUBESİ BİLAL SOYKAN’I ZİYARET ETTİ
Belediye ve Özel İdare çalışanları Birliği Sendikası Sakarya Şubesi Akyazı Belediye Başkan...
17:50 - Kaplıca evlerindeki yangın korkuttu
Akyazı Kuzuluk’ta bulunan kaplıca evlerindeki bir dairede elektrik kontağı ...
16:53 - ANNESİNDEN SONRA O KORONA KURBANI OLDU
28 gün önce Annesini toprağa vermişti oda aynı kaderi paylaştı...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ