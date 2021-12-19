Korona kurbanı Yaşar Dönmez Dualarla toprağa verildi

Akyazı Hastane Mahallesinde ikamet eden yakalandığı Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatı kaybeden 59 yaşındaki Yaşar Dönmez dualarla toprağa verildi.Torunu Zeynep’in dedesine vedası ise yürekleri burktu
Akyazı belediyesi Fen işleri Müdürlüğünden emekli Mehmet ve Adem Dönmez’in kardeşleri Yasar Dönmez yakalandığı koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cenazesi Covid-19 tedbirleri kapsamında saat 10.30 da hastane mahallesindeki hanesi önünde alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından saat 11.00’de Süt Fabrikası yanındaki aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.