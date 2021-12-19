Korona kurbanı Yaşar Dönmez Dualarla toprağa verildi

Akyazı Hastane Mahallesinde ikamet eden yakalandığı Koronavirüs salgın hastalığı

Bu haber 2021-12-19 10:48:13 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.