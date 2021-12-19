Çok şükür bunu da gördük koltuğa yapışmayanlar da varmış

Bu haber 2021-12-19 10:27:33 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

Çok şükür bunu da gördük koltuğa yapışmayanlarda varmış Ülke genelinde olduğu gibi Sakarya dada göreve gelen Sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarına seçilen başkanlar neredeyse emekli olana kadar o koltuktan kalkmak istemiyor istisnalar hariç.

Mimarlar Odası Sakarya Temsilciliği görevini 10 yıldır yürüten Mimar Sami Kafadar görevini seçim öncesi görevinden ayrılarak genç arkadaşlarının önünü açtı.

Sami Kafadar yarın yapılacak olan Mimarlar odası Sakarya temsilciliği seçimlerinde aday olmayacağını tek aday olarak seçime girecek olan Mimar Bora Altınışık başkanlığındaki genç ekibinin yanında yer alacağını açıkladı

İşte Mimarlar Odası Sakarya Temsilciliği başkanı Mimar Sami Kafadarın o açıklaması

Son on yıldır büyük bir onur ve gururla taşıdığım Mimarlar Odası Sakarya Temsilciliği bayrağını ilk günkü gibi tertemiz, lekesiz olarak gelecek nesillere, mesai arkadaşlarıma gözüm arkada kalmadan gönül huzuruyla seçimsiz devrederken, beş dönem önce hedeflerimizin başına koyduğumuz Temsilcilikten Şube statüsüne geçmiş olmayı başarmamızın mutluluğunu yaşıyorum.

(Artık Genel Merkez Genel Kurulunu bekliyoruz.)

Çıktığım bu yolculukta mensubu olduğum Mimarlar odasına, Başta Genel merkez yöneticilerimiz olmak üzere Kocaeli Şube Başkanımız sn; Füsun YILMAZ DENİZ'e Katkı ve Emeği geçen herkese Aynı hedef doğrultusunda birlikte çalışma ve hizmet etme fırsatı bulduğum arkadaşlarıma, meslektaşlarıma sonsuz teşekkür ederim.

19 ARALIK 2021 pazar günü yapılacak Temsilciliğimiz son seçimlerine katılmayacak ve genç meslektaşlarımın yanımda yer alacağım. Geçen sürede kırdığım kalpler olmuşsa helallik dilerim.

Yeni süreçte seçilecek yeni yönetim ile birlikte Sakarya Şubesi olarak yepyeni hedeflerin peşinde koşacağız.

Kalın sağlıcakla.



