Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
YENİDEN REFAH PARTİSİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ AKYAZI'DA

YENİDEN REFAH PARTİSİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ AKYAZI'DA

Korona kurbanı Yaşar Dönmez Dualarla toprağa verildi

Korona kurbanı Yaşar Dönmez Dualarla toprağa verildi

Kaza kurbanı genç Vural dualarla toprağa verildi

Kaza kurbanı genç Vural dualarla toprağa verildi

AK PARTİ EV SAHİPLİĞİ YAPTI

AK PARTİ EV SAHİPLİĞİ YAPTI

MEDYA SEKTÖRÜNDE BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

MEDYA SEKTÖRÜNDE BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

BURSA MÜFTÜSÜ İZANİ TURAN EMEKLİYE AYRILDI

BURSA MÜFTÜSÜ İZANİ TURAN EMEKLİYE AYRILDI

ÇOK ŞÜKÜR BUNU DA GÖRDÜK

Çok şükür bunu da gördük koltuğa yapışmayanlar da varmış
Bu haber 2021-12-19 10:27:33 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

 

Çok şükür bunu da gördük koltuğa yapışmayanlarda varmış      Ülke genelinde olduğu gibi Sakarya dada göreve gelen Sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarına seçilen başkanlar neredeyse emekli olana kadar o koltuktan kalkmak istemiyor istisnalar hariç.

Mimarlar Odası Sakarya Temsilciliği görevini 10 yıldır yürüten Mimar Sami Kafadar görevini seçim öncesi görevinden ayrılarak genç arkadaşlarının önünü açtı.

Sami Kafadar yarın yapılacak olan Mimarlar odası Sakarya temsilciliği seçimlerinde aday olmayacağını tek aday olarak seçime girecek olan Mimar Bora Altınışık başkanlığındaki genç ekibinin yanında yer alacağını açıkladı

İşte Mimarlar Odası Sakarya Temsilciliği başkanı Mimar Sami Kafadarın o açıklaması

Son on yıldır büyük bir onur ve gururla taşıdığım Mimarlar Odası Sakarya Temsilciliği bayrağını ilk günkü gibi tertemiz, lekesiz olarak gelecek nesillere, mesai arkadaşlarıma gözüm arkada kalmadan  gönül huzuruyla seçimsiz devrederken, beş dönem önce hedeflerimizin başına koyduğumuz  Temsilcilikten Şube statüsüne  geçmiş olmayı başarmamızın  mutluluğunu yaşıyorum.

(Artık Genel Merkez Genel Kurulunu bekliyoruz.)

Çıktığım bu yolculukta mensubu olduğum Mimarlar odasına, Başta Genel merkez yöneticilerimiz olmak üzere Kocaeli Şube Başkanımız sn; Füsun YILMAZ DENİZ'e  Katkı ve Emeği geçen herkese Aynı hedef doğrultusunda birlikte çalışma ve hizmet etme fırsatı bulduğum arkadaşlarıma, meslektaşlarıma sonsuz teşekkür ederim.

19 ARALIK 2021 pazar günü yapılacak Temsilciliğimiz son seçimlerine katılmayacak ve genç meslektaşlarımın yanımda yer alacağım. Geçen sürede kırdığım kalpler olmuşsa helallik dilerim.

Yeni süreçte seçilecek yeni yönetim ile birlikte Sakarya Şubesi olarak yepyeni hedeflerin peşinde koşacağız.

 

Kalın sağlıcakla.  

                                                                               
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
10:33 - ÇOK ŞÜKÜR BUNU DA GÖRDÜK
Çok şükür bunu da gördük koltuğa yapışmayanlar da varmış ...
18:32 - MEDYA SEKTÖRÜNDE BIÇAK KEMİĞE DAYANDI
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu, ekonomideki son gelişmelerin medya ...
17:37 - AKYAZI CHP’DEN KAYMAKAMA ZİYARET
Akyazı CHP İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı, Başkan vekili Mustafa Sağır, ...
17:29 - AKDER doldurulacak Salihiye göletindeki canlılara sahi
Kısa adı AKDER olan Akyazı Avcılar Balıkçılar Derneği Salihiye göletine yapılacak dolguyu...
17:20 - Hafızlık Belgelerini Aldılar
Akyazı İlçe Müftülüğüne bağlı Topağaç Mahallesi, Müderris Hacı Rızvan Efendi ...
22:04 - Akyazı’da Yağcılar deresi taştı tarlalar sular altında
Dün gece başlayan ve devam eden sağanak yağmur sonrası Akyazı Yağcılar deresi taştı...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ