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AK PARTİ EV SAHİPLİĞİ YAPTI

AK Parti Yerel Yönetimler Birim Başkanları toplantısına bu kez Akyazı ev sahipliği yaptı.
Bu haber 2021-12-19 10:21:56 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

 

AK Parti Yerel Yönetimler Birim Başkanları toplantısına bu kez Akyazı ev sahipliği yaptı.

Yerel yönetimlerden sorumlu İl Başkan yardımcısı Enver Tokun başkanlığında yapılan toplantı Altındere Alabalık tesislerinde yapıldı.

Yapılan toplantıya Akyazı Yerel yöntim Başkanı Tuncer Akbayrak ile tüm ilçelerin birim başkanları katıldı. Yine aynı toplantıyı Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti ilçe yöneticileri de takip etti.

Toplantıda AK Partinin 2023 yılı hedefleri ve o hedefe ulaşabilmek için yapılması gereken çalışmalar konuşuldu ve geçmişte olduğu gibi gelecekte de başarılı olabilmek için fedakarca çalışmak gerektiği anlatıldı.

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