BURSA MÜFTÜSÜ İZANİ TURAN EMEKLİYE AYRILDI

3 Eylül 2001- 18 Haziran 2008 tarihleri arasında Hendek Müftülüğü yapan, başarılı çalışmaları,

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3 Eylül 2001- 18 Haziran 2008 tarihleri arasında Hendek Müftülüğü yapan, başarılı çalışmaları, cana yakınlığı ile Hendek ve Akyazı’da çok sevilen İzani Turan 2017 yılından beri Bursa İl Müftüsü olarak görev yaptığı görevinden emekliye ayrıldı.

Çeşitli ilçelerde Müftülük,Ağrı, Bolu ve son olarak ta Bursa İl Müftülüğünde bulunarak 41 yıllık meslek hayatını tamamladıktan sonra emekliye ayrılan İzani Turan için “veda ve vefa” gecesi düzenlendi.

Bursa Merinos Atatürk Kültür merkezinde gerçekleşen bu anlamlı geceye Bursa Valisi Yakup Canpolat, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bursa B.Ş.Belediye Başkanı Ali Nur Akbaş, eski Bakanlardan Faruk Çelik, Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Üniversitelerde görevli dekan ve öğretim görevlileri çok sayıda müftü ve din görevlisi ile daha önce görev yaptığı Akyazı ve Hendek İlçesinden eski Milletvekili Ali İnci, Hüseyin Düzcan, Enver Koşar ali Avcı ve 53 yıllık kadim dostu Yunus Atmaca katıldı.

İzani Turan için düzenlenen vefa ve veda gecesi yapılan konuşmalar ve verilen hediyelerle son buldu.

41 yıllık meslekleğini 64 yaşında noktalayan İzani Turan evli 2 çocuk babası.