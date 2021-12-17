AKYAZI CHP’DEN KAYMAKAMA ZİYARET

Akyazı CHP İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı, Başkan vekili Mustafa Sağır, Yönetim Kurulu üyeleri Erdal Karaoğlan, Erol Duru, Neşe Türemen ve Fatma Yazar’dan oluşan CHP Akyazı İlçe teşkilatı Akyazı Kaymakamı Yakup Güney’e bir ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaret sonrası açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı şunları söyledi. “ Halkımızla dostluk buluşmaları” kapsamında gittiğimiz mahallelerde edindiğimiz bilgileri, aldığımız şikayet ve sorunları ve sürdürmekte olduğumuz çalışmalarla ilgili olarak Kaymakamımıza bilgi sunduk dedi.