ROMANLARIN SEVİLEN İSMİ BOYACI NECATİ DEMİR VEFAT ETTİ

Akyazı Belediyesinin kendilerine tahsis ettiği çarşı merkezinde bulunan alanda boyacılık

Bu haber 2021-12-17 17:33:10 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesinin kendilerine tahsis ettiği çarşı merkezinde bulunan alanda boyacılık yaparken işinin başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Neco lakaplı Necati Demir dualar eşliğinde ve gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi.

Akyazı Yeni Mahalle Gül Sokaktaki evinin önünde alınan helallik ve ardından getirildiği Merkez Yeni camide kılınan Cuma ve Cenaze namazı sonrası toprağa verilen Akyazılı Romanların sevilen ismi NECO’nun cenaze merasimine Belediye Başkanı Bilal Soykan siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, Sakarya Roman Derneği Başkanı Orhan Tanyel, mahalle sakinleri, mahalle muhtarları, akraba eş dost ve sevenleri katıldı.