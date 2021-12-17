AKDER doldurulacak Salihiye göletindeki canlılara sahip çıktı

Kısa adı AKDER olan Akyazı Avcılar Balıkçılar Derneği Salihiye göletine yapılacak dolguyu

Bu haber 2021-12-17 17:25:57 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

Kısa adı AKDER olan Akyazı Avcılar Balıkçılar Derneği Salihiye göletine yapılacak dolguyu durdurup oradaki canlıları başka bir gölete taşımak için harekete geçtiler.

Akyazı Salihiye mahallesinde bulunan yapay göletin kapatılmaya başlamasıyla birlikte gölette bulunan canlılar içinde bir katliamı başlaması gündeme geldi.

Durumu fark eden Kısa adı AKDER olan Akyazı Avcılar Balıkçılar Derneği gölette yaşayan sazan, yayın, alabalık, turna ve diğer canlıların etkilenmemesi için bir başka yaşam alanına taşınması gerektiği konusunda harekete geçti.

Akyazı Avcılar Balıkçılar Derneği gerekli yerlere yapacağı yazışmalar ile göletin doldurma işlemlerini durdurup gölette bulunan canlıların Kuzuluk Tabiat gölüne taşınmasını sağlayacak bir çalışma için gerekli izinleri almak için çalışma başlattılar.

Kısa adı AKDER olan Akyazı Avcılar Balıkçılar Derneği bu tür göletlerin doldurulması sırasında dolum işlemlerinin denetlenmesi gerektiğini denetimsiz bir dolumda bu alanlara zehirli atıklarında dökülebileceği bunuda ilerleyen yıllarda canlılara vereceği zararını bölgedeki vatandaşları etkileyeceğini bu nedenlerde dolum işlemlerinde denetlemenin şart olduğunu belirttiler