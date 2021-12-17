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Eyyup Genç ve Kız İmam Hatipten Mustafa Kutlu Paneli

Eyyup Genç ve Kız İmam Hatipten Mustafa Kutlu Paneli

Eyyup Genç ve Kız İmam Hatipten Mustafa Kutlu Paneli

Mustafa Kutlu yazar okumaları paneli Eyyup Genç Fen lisesi ve Akyazı Kız Anadolu İmam
Bu haber 2021-12-17 17:20:54 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

 

Mustafa Kutlu yazar okumaları paneli Eyyup Genç Fen lisesi ve Akyazı Kız Anadolu İmam hatip Lisesi öncülüğünde yapıldı.

Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu Konferans Salonunda Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi öğretmenlerinden Bilal Dumruk, Mine Coşkun ve Şeyma Türer Dayılar; Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Gülen Çakmak ve Gökhan Yakuplar; Dokurcun Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmeni Elif Şerife Sunar ve TOBB Hüsamettin Bayraktar Orta Okulu öğretmenlerinden Zeynep Yoldaş ve Kübra Süvari koordinatörlüğünde Mustafa Kutlu kitabı bu okullarda öğrenim gören ve gönüllü olan öğrencilerle yürütülmeye başlandı.

Panelin sunuculuğunu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Kevser Boz, moderatörlüğünü Eyyup Genç Fen Lisesi öğrencilerinden Melisa sevindi, değerlendirme konuşmalarını Eyyup Genç Fen Lisesi öğrencilerinden Selen Neziha Bağırıcı ve Esmagül Arslan ile Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Beyza Dumruk ve Havva Sevde Bayrak'ın yaptığı programa; Anadolu Mektebi kurucusu Prof. Dr. Sami Güçlü de katılarak, Sakarya'da başlatılan bu projenin pandemi sebebi ile durağan duruma geçmesine üzüldüğünü ve Akyazı öncülüğünde tekrar hareketlenmesine memnun olduğunu belirtti.

 Bu projenin 10 yıla yakın bir süredir Türkiye genelinde artarak devam etmesinin mutluluğunu yaşadığına değindi. Değerlendirme konuşmacısı olarak programa katılan Doç. Dr. Muhammed Hüküm de öğrencilerimizin başarısını tebrik etti.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ozan Özkaya da Sakarya'nın pandemi öncesi hareketli olan Anadolu Mektebi Panellerinin tekrar hayata geçirilmesi için çalışmaların başlatılacağını söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü ile  Şube Müdürümüz İbrahim Baş da öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve idarecilerimize bu çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Eyyup Genç Fen Lisesi Müdürü Murat Yeşilbaş ve Akyazı Kız Anadolu Lisesi Müdürü Muammer Hikmet de ev sahipliği yapmanın mutluluğunu dile getirdiler. Öğrencilerin aileleri de program sonunda çocuklarının bu projede yer alması dolayısı ile memnun olduklarını belirttiler.

 
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