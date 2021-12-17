Hafızlık Belgelerini Aldılar

Akyazı İlçe Müftülüğüne bağlı Topağaç Mahallesi, Müderris Hacı Rızvan Efendi

Bu haber 2021-12-17 17:16:08 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

Akyazı İlçe Müftülüğüne bağlı Topağaç Mahallesi, Müderris Hacı Rızvan Efendi ve Bölge Yatılı İmam-ı Azam Ebu Hanife Kur'an Kurslarında hafızlık eğitimi alarak sınava giren öğrenciler Hafızlık Belgelerini aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen 2021 Yılı III. Dönem Hafızlık Tespit Sınavına katılan 11 öğrenci yüzde 100 başarı göstererek Hafızlık Belgesi almaya hak kazandı.

Bölge Yatılı İmam-ı Azam Ebu Hanife Kur'an Kursunda düzenlenen programla Akyazı İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir Hafızlık Tespit Sınavında başarılı olan öğrencilere hediyeleri ile birlikte Hafızlık Belgelerini takdim etti

İlçe Müftüsü Demir, hafızların yetişmesinde emeğe geçen öğreticilere, velilerine, hem maddi hem manevi olarak destekleriyle her daim Kur'an Kurslarının yanında olan Akyazı Halkına teşekkür ederek, belge alan öğrencilere bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılarının devamını diledi.