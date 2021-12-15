Akyazı’da Yağcılar deresi taştı tarlalar sular altında kaldı

Dün gece başlayan ve devam eden sağanak yağmur sonrası Akyazı Yağcılar deresi taştı

Bu haber 2021-12-15 22:01:43 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

Dün gece başlayan ve devam eden sağanak yağmur sonrası Akyazı Yağcılar deresi taştı. Yağcılar Mahallesi ve Hasanbey Mahallelerinde bazı tarlalar su altında kaldı.

Dün başlayan ve gece boyu devam eden bu günde etkisini kaybetmeyen sağanak yağış Akyazı ilçesinde derelerin su seviyesinde önemli yükselmeler oldu.

Kuzulu Mahallesinden başlayan ve Mudurnu çayı ile birleştikten sonra Karadeniz’e dökülen Yağcılar deresinde su seviyesi yükseldi.

Sel suları nedeniyle gelen ağaç ve çöp yığınları Yağcılar Köprüsünün tıkanmasına neden oldu. Köprü tıkanınca sel suları çevredeki tarlaları sular altında bıraktı.

Akyazı Hasanbey Mahallesi Muhtarı Nuri Öztürk ve Yağcılar Muhtarı Ali Öz sel nedeniyle belediyeden yardım istedi.

Akyazı belediyesi Fen işleri ekipleri sel bölgesine iş makinesi göndererek tıkanan köprüde çalışmalar başlattı