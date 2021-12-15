Muhtarlarda Önce seçim sonra plaket

Akyazı Sosyal yardımlaşma vakfı mütevelli heyeti seçimleri yapıldı yapılan seçimlerde

Bu haber 2021-12-15 21:47:31 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Sosyal yardımlaşma vakfı mütevelli heyeti seçimleri yapıldı yapılan seçimlerde Alaağaç ve Ömercikler Mahallesi muhtarları Muhtar üye olarak seçildiler. Muhtarlar Derneği başkanı Yaşar Kahraman SYDV müdürü Sabri Damar’a plaket takdim etti

Akyazı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü tarafından 15-12-2021 Çarşamba günü saat 11.30 da İlçe Kaymakamı Yakup Güney başkanlığında Akyazı Öğretmen Evinde toplandı.

Toplantıda yapılan seçimlerde Akyazı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli heyetine bir yıllığına Muhtar üye olarak Alaağaç Mahalle Muhtarı Zafer Karacan ve Ömercikler Mahalle Muhtarı Ömer Bozkurt Mahalle Muhtarları tarafından seçildiler.

Seçim sonrası Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman tarafından Akyazı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Sabri Damar’a İlçemize yapmış olduğu başarılı sosyal hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.