BELEDİYE BAŞKANI BİLAL SOYKAN KOMUTAN GÜMÜŞBAŞI ZİYARET ETTİ

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan ilçe Jandarma komutanı Yüzbaşı Semih

Bu haber 2021-12-15 21:31:58 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan ilçe Jandarma komutanı Yüzbaşı Semih Gümüşbaş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşulan konu Akyazı’nın huzur ve güveni oldu. Belediye Başkanı Bilal Soykan, Ülke ve Akyazı olarak huzur ve güvene ihtiyacımız var. Akyazı’şükürler olsun ki istediğimiz huzur ve güven var. Ben de Belediye Başkanı olarak huzur ve güveni sağlayan güvenlik güçlerimizden biri olan Jandarma komutanımıza hem teşekkür etmek , hem de karşılıklı olarak birbirimize nasıl destek oluruzu konuşmak ve bilgi alışverişi için bu ziyareti yaptım dedi.

Bilal Soykan’ın bu ziyaretine Ak- Belde A.Ş. Müdürü Fevzi Bora da eşlik etti.