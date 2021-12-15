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Alkol Masasında Silahlar Konuştu 3 Yaralı

Akyazı Dokurcun mevkiinde aynı aileden olan 6 kişi arasında çıkan
Bu haber 2021-12-15 21:21:01 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Dokurcun mevkiinde aynı aileden olan 6 kişi arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu, Olayda yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre Akyazı Dokurcun mevkiinde bir mekanda alkol alan aynı aileden 4 kişi ile olay yerine sonradan gelen 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kavgaya dönüştü, Silahların patladığı kavgada 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı kurşun ile yaralandı.

Hastanede tedavi edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken Jandarma yaptığı araştırmada 3 Tabanca ve bir Tüfek ele geçirdi
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