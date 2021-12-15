BAŞKAN SOYKAN BOZTEPELİLERİ DİNLEDİ

Cenaze törenine katılmak için Akyazı’nın Boztepe mahallesine giden

Bu haber 2021-12-15 20:50:19 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

Cenaze törenine katılmak için Akyazı’nın Boztepe mahallesine giden Belediye Başkanı Bilal Soykan cenaze merasimi sonrası Boztepe mahalle halkı ile bir araya geldi.

Başkan Soykan’ı ağırlayan Mahalle sakinleri bir taraftan yaptığı çalışmalar hakkında ilgili verdiği bilgileri dinlediler diğer taraftan da sorun ve isteklerini başkana iletme fırsatı buldular.

Sohbet havası içinde geçen görüşme sonrası açıklama yapan başkan Soykan, Boztepe mahalle sakinlerimizin isteklerini dinledim. En kısa zamanda o istekler yerine getirilecektir. Dedi.