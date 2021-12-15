BELEDİYEDEN REŞADİYE MAHALLESİNDE DERE YATAĞI TEMİZLİĞİ

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı bir ekip Reşediye Mahallesinde

Bu haber 2021-12-15 20:47:39 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı bir ekip Reşediye Mahallesinde muhtemel sel ve su baskınlarını önlemek için dere yatakları ile mevcut olan su kanallarında geniş kapsamlı bir çalışma yaptı.

Reşadiye Mahalle Muhtarı İmdat Yılmaz mahallemizin önemli sorunlarından birini daha belediyemiz fen işleri müdürlüğü ekiplerinin yapmakta olduğu çalışma ile sonlandırmış olacağız. Sorunlarımızın çözümünde her zaman yanımızda olan ve destek veren Belediye Başkanımız Bilal Soykan ve ekibine teşekkür ediyorum. Dedi.