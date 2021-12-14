EKMEĞİMİZ ZAMLANDI

Sakarya Fırıncılar Odası, girdi yükselmesi üzerine ekmek fiyatlarında

Bu haber 2021-12-14 22:44:48 eklenmiş ve 74 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Fırıncılar Odası, girdi yükselmesi üzerine ekmek fiyatlarında da yeni düzenlemeye gitti.

Odadan yapılan açıklamada, başta un ve diğer girdilerin fiyatlarında yaşanan aşırı artış üzerine ekmek fiyatlarında zorunlu olarak düzenlemeye gidildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. “Hem vatandaşımızın, hem de esnafımızın zorda kalmaması için fiyat artışı en makul seviyede tutulmaya çalışıldı. 7 Aralık 2021 Salı gününden itibaren Sakarya’da ekmeğin kilosu 10 liradan yüzde 20’lik artışla 12 liraya getirildi. Böylelikle 250 gram ekmek 3 liradan, 500 gram ekmek ise 6 liradan satışa sunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur..”