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AKYAZI TÖREN ALANI YENİLENDİ

Akyazı Belediyesi ilçe merkezinde bulunan tören alanındaki düzenleme çalışmalarını tamamladı
Bu haber 2021-12-14 22:32:21 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi ilçe merkezinde bulunan tören alanındaki düzenleme çalışmalarını tamamladı. Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Tören alanımızı Akyazı’ya yakışır bir hale getirdik. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Akyazı Belediyesi tarafından Ömercikler Mahallesi’nde başlatılan ‘Çarşı İçi Güzelleştirme Projesi’ kapsamındaki çalışmalar tamamlandı. Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın yenileme çalışmaları talimatı ile düzenleme çalışmalarına başlayan ekipler kısa bir süre içinde tören alanını yeni görünümüne kavuşturdu.

Tören alanı ve çevresi yenileme çalışması;

Bağlantı yollarının asfalt serimi, tören alanının dekoratif parke ile kaplanması ve peyzaj çalışması ile tamamlandı. Alanın yeni hali vatandaşların beğenisini kazandı.

Akyazı’yı güzelleştirmek adına ilçe genelinde çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Amacımız Akyazı’yı daha da güzel bir ilçe haline getirmek. Bu amaç doğrultusunda daha yaşanabilir bir kent oluşturmak için başlattığımız ‘Çarşı İçi Güzelleştirme’ projesinde çalışmalarımız hızla ilerliyor. Bu proje kapsamında tören alanımızda başlattığımız yenileme çalışmalarını tamamladık. İlçemizin merkezi olan ve resmî törenlerimizi gerçekleştirdiğimiz bu alanımızın yeni hali ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.
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