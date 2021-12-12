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As Akyazıspor -2 Hendek Yeni Mahalle -1

As Akyazıspor -2 Hendek Yeni Mahalle -1

As Akyazıspor 2 Hendek Yeni Mahalle 1

As Akyazıspor 2 Hendek Yeni Mahalle 1

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As Akyazıspor -2 Hendek Yeni Mahalle -1

As Akyazıspor son haftalarda olduğu gibi bu haftada ilk yarıda mağlubiyetten
Bu haber 2021-12-12 23:36:00 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

 

As Akyazıspor son haftalarda olduğu gibi bu haftada ilk yarıda mağlubiyetten 2.yarıda galibiyete giderek maçı 2-1 kazanmasını bildi.

Maça Hendek temsilcisi iye başladı 8 dakikadada Uğur ile golü bularak 1-0 öne geçti.İlk yarı bu sıkorla bitti.2.Yarıda başbaş bir mücadele başladı maçın 55.dakikasında Hendek Yeni Mahllesporlu Mevlüt ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderince durum 1-1 oldu.

Her iki takımda karşılıklı ataklar geliştirmeye başladı As Akyazıspor’un gol silahı yine sahneye çıkarak takımının galibiyet golünü attı.Maçın son dakikalarında As Akyazıspor 3.golü arasada bulma fırsatı yakalayamadı ve maç As Akyazıspor 2 Hendek Yeni Mahalle spor 1 olarak sona erdi.

Saha :Akyazı Atatürk

Saat :14.00

Hakemler :Furkan Şen**,Beytullah Yiğit*Yücek Demir**

Goller: Dk8 Uğur,Dk.55 Mevlüt Kendi kalesine Hendek Yeni Mahalle.Dk.65 Yalçın As Akyazı spor

As Akyazıspor

Muhammet G*,Yagız,Beytullah,Oğuzhan,Hasan Ö.,Bünyamin(Berkay),Emre,Gökmen(Alper),Numan,Berkay,Yalçın**

Ant:Kadir Tosun

Hendek Yeni Mahalle

Tufan*,Uğur*(Yunus Emre),Enes,Muhammet A.(Rahim),Onur(Serkan),Levant(Batuhan),Mevlüt,Muhammet Y.,Bedirhan*,EmreMelihcan(İslam*).
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